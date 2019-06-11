В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек

В понедельник днем на Брестстком мусороперерабатывающем заводе в ходе сортировки мусора была обнаружена граната. Вызов в милицию поступил в 14:54. С завода эвакуировали 45 человек — персонал завода.

На место прибыли саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. К счастью оказалось, что граната РГД учебная. Она не содержала взрывчатых веществ. В 16:00 работа предприятия была возобновлена, сообщает УВД Брестского облисполкома.



