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В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек

Она оказалась учебной.

В понедельник днем на Брестстком мусороперерабатывающем заводе в ходе сортировки мусора была обнаружена граната. Вызов в милицию поступил в 14:54. С завода эвакуировали 45 человек — персонал завода.
 
На место прибыли саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. К счастью оказалось, что граната РГД учебная. Она не содержала взрывчатых веществ. В 16:00 работа предприятия была возобновлена, сообщает УВД Брестского облисполкома.


11:46 11/06/2019
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