Отток специалистов может и вовсе приобрести катастрофический характер, пишет tut.by





При этом большинство людей не трудоустроятся в частных коммерческих компаниях или станут успешными бизнесменами, а уедут в поисках лучшей жизни за границу. Как итог развития неблагоприятных тенденций — процесс внешней миграции (а страну уже покинули сотни тысяч человек) рискует окончательно выйти из-под контроля.





Если раньше центром притяжения белорусских трудовых мигрантов являлась Россия, то теперь наши соотечественники активно уезжают и в Европу. Популярность западного направления объясняется довольно заметной разбежкой в уровне доходов по сравнению со странами ЕС.





Большинству стран Европы (и даже бывшим республикам СССР) Беларусь по размерам заработной платы уступает в разы.





Наличие преференций для отдельных категорий работников картину не меняет — экономические предпосылки угрозы отъезда за границу есть у большинства населения.





При расчетах уровня благосостояния учитывать только размер заработной платы некорректно. Ряд экспертов поддерживает тезис о том, что в сравнении с другими странами мы экономим на продуктах питания и коммунальных платежах. Однако они в своих оценках достаточно сильно ошибаются.





Например, затраты в Польше сравнимы с белорусскими, но жалованье отличается в 4 раза. На сегодня мы проигрываем в сравнительном анализе и странам Балтии.









Неудивительно, что взоры многих наших соотечественников устремлены на сайты, посвященные трудоустройству в других государствах. Людей не пугает даже возможное снижение своего статуса — учителя готовы идти на стройки, мыть посуду, собирать урожай, выполнять иную низкоквалифицированную работу.





Последствия трудовой миграции создают серьезные риски для устойчивости государства и финансовой системы в частности. Здесь в первую очередь следует говорить о дефиците рабочей силы, «вымывании мозгов» из страны (с последующим неминуемым технологическим отставанием), падении спроса, давлении на Фонд социальной защиты (из-за мигрантов, работающих в других странах, но возвращающихся доживать свой век на родину), растрате бюджетных средств в пустоту (на то же образование и здравоохранение предусмотрено выделение более 10 миллиардов рублей из консолидированного бюджета на 2019 год) и так далее.