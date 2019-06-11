Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В Пинске 10 педагогов колледжа оказались на скамье подсудимых из-за взяток

Резонансное дело преподавателей Пинского аграрного технологического колледжа практически завершено: все материалы по 15 возбужденным ввиду коррупционных преступлений уголовным делам направлены в суд.

Как сообщает «Политринг», Пинская межрайонная прокуратура инициировала по этому поводу расширенное координационное совещание. В нем, кроме правоохранителей, приняли участие главы администрации местных сузов и вузов.

Как было озвучено на совещании, педагоги аграрного технологического колледжа использовали простую, но эффективную схему. Они давали студентам задания для контрольных работ, которые позже сами и выполняли за вознаграждение.

Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук в своем комментарии отметил: «Суммы вознаграждения были различные - от 15 до 20 долларов за одну работу. В общей сложности педагоги колледжа незаконно заработали более 3,5 тысячи рублей».

Отметим, что часть дел уже рассмотрена судом. Один из педагогов по решению суда получил три года лишения свободы. Как отметили на совещании представители надзорных органов, процесс о коррупции в колледже принес большую половину коррупционных преступлений, зарегистрированных в регионе с начала года.


Ранее сообщалось, что правоохранительные органы инициировали расследование трудовой деятельности руководителей ряда предприятий, входивших в корпорацию «Белстанкоинструмент», двое из которых уже взяты под стражу. Анализируется их финансовая деятельность, получение взяток и откатов.


11:15 11/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё