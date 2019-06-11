Могилевчанин на велосипеде повредил 35 автомобилей. Он задержан
32-летний житель Могилева подозревается в повреждении 35 автомобилей. Ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей. Машины были повреждены в период с 29 мая по 1 июня.
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Следственный комитет опубликовал фотографии разбитых стекол. Мужчина задержан. Возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство, пишет reform.by
По версии следствия, мужчина ночью объезжал на велосипеде город и район и целенаправленно бил стекла, отламывал зеркала, а также наносил повреждения кузовам автомобилей.
Сообщается, что он признал свою вину. Расследование продолжается. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.
10:16 11/06/2019