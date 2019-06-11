Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

К очередям на границе волонтеры доставляют воду и курсируют автолавки

Начало лета отметилось не только жаркой погодой, но и очередями большегрузов на погранпереходах в направлении Литвы. Так, в «Привалке» очередь колеблется на отметке около 300 машин, в «Каменном Логе» 250-260.


С учетом складывающейся ситуации местные органы власти организовывают доставку воды и других прохладительных напитков к погранпереходам, сообщает «Гродненская Правда». Так, Ошмянский райисполком организовал постоянное курсирование автолавок райпо к очередям фур на погранпереходе «Каменный Лог». Они доставляют также и продукты первой необходимости. Местное кафе «Василек» также организовало на погранпереходе выездную торговлю.

На погранпереходах «Бенякони», «Дотишки» проводится выездная торговля предприятиями общепита из Беняконей и автолавками райпо. Они курсируют между большегрузами и продают воду, продукты первой необходимости. Расчеты принимаются с помощью международных платежных пластиковых карточек.


А в Островецком районе на погранпереходах «Котловка» и «Лоша» работает волонтерский отряд «Красные крылья». Созданный несколько лет назад, отряд доставляет питьевую воду водителям большегрузов.

Ситуация с доставкой питьевой воды на погранпереходе «Привалка» изучается в Гродненском райисполкоме и при необходимости сюда тоже будет организована выездная торговля.

09:48 11/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё