Лайфхаки: как легко перенести жару





Прекрасное лето уже здесь и оно готово предложить нам кучу всего: путешествия, ранние рассветы, загар мечты, поедание мороженного, медовой пахлавы, клубники и черешни ну просто тоннами! К сожалению, вместе с летним весельем часто приходит пора горячих дней и палящего солнца. Вот вам несколько несложных советов о том, как пережить жару. Узнайте, что нужно делать, чтобы уберечься от солнечных ожогов, сообщает kanalukraina.tv





Пейте много воды





Может звучать банально, но поверьте – это действенно. Чтобы эффективно охлаждаться в жару, нашему организму необходимо потеть, а потение без восстановления водного баланса, приводит к обезвоживанию. Очень важно пить именно простую воду, а не соки, холодные чаи или газировки. Также следите, чтобы вода не была слишком холодной.





Меньше кушайте





Для переваривания организму нужно много энергии и тепла. Так что, наевшись сытной курочкой с пюрешкой и чаем с булочкой, помните, что вы только что запустили свой личный обогреватель. В летнюю жару лучше кушать по минимуму и что-нибудь полегче. Например, салаты, орешки или фрукты.





Избегайте открытого солнца





Никто, конечно же, не запрещает вам выходить на улицу в прекрасные летние деньки, чтобы прогуляться или посидеть с друзьями на природе. Но помните про меры безопасности. Если вы чувствительны к жаре, не выходите из дома без легкого головного убора, или даже зонтика, бутылки воды и влажных салфеток. Если есть веер, прихватите и его! Гуляйте в тени, если это возможно, и не слишком долго. В часы с 10 до 15 старайтесь не выходить на улицу, так как это самое жаркое время. Лучше прогуливаться рано утром или вечерком.









Носите одежду из натуральных тканей





Она будет отлично впитывать пот и пропускать воздух, позволяя коже дышать.





Алкоголь на стоп-кране





Алкоголь в жару желательно вообще не употреблять, но если очень хочется, то пиво и шампанское лучше заменить легкими сухими винами.





Прохладный душ





Отличная альтернатива кондиционеру и подойдет тем, кто не очень любит купаться в бассейнах или водоемах. На протяжении дня можно по необходимости споласкивать прохладной водой ноги, руги и лицо. Это отлично освежает. А если есть желание, можно и всё тело облить прохладной водой.





Подружитесь со сквозняком





Отличным вариантом спасения от жары в квартире будет нахождение на сквозняке. Откройте побольше окон и усядьтесь там, где продувает. Но помните про меру! Не стоит находиться на сквозняке с мокрыми волосами или если вы болеете.



