В Беларуси начинается централизованное тестирование

В Беларуси сегодня начинается централизованное тестирование. Абитуриенты 11 июня сдают тест по беларусскому языку.

13 июня пройдет тестирование по русскому языку, 15 июня — по обществоведению, 17 июня — по математике, 9 июня — по биологии, 21 июня — по иностранным языкам, 23 июня — по химии, 25 июня — по физике, 27 июня — по истории Беларуси, 29 июня — по географии, 1 июля — по всемирной истории.





Резервные дни для тестирования назначены в июле. 6 и 8 можно будет сдать тесты по двум государственным языка, а с 6 по 10 июля — по другим предметам.





Сертификаты абитуриенты смогут получить с 10 июля, а по тестами, сданным в резервные дни — с 13 июля.



