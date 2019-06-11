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В Беларуси начинается централизованное тестирование

Сегодня сдается тест по беларусскому языку.

В Беларуси сегодня начинается централизованное тестирование. Абитуриенты 11 июня сдают тест по беларусскому языку.
 
13 июня пройдет тестирование по русскому языку, 15 июня — по обществоведению, 17 июня — по математике, 9 июня — по биологии, 21 июня — по иностранным языкам, 23 июня — по химии, 25 июня — по физике, 27 июня — по истории Беларуси, 29 июня — по географии, 1 июля — по всемирной истории.

Резервные дни для тестирования назначены в июле. 6 и 8 можно будет сдать тесты по двум государственным языка, а с 6 по 10 июля — по другим предметам.

Сертификаты абитуриенты смогут получить с 10 июля, а по тестами, сданным в резервные дни — с 13 июля.


09:27 11/06/2019
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