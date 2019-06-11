Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Пограничник в Браславском районе застрелился из табельного пистолета

Его тело нашли 3 июня.

Прапорщик-контрактник пограничный войск, тело которого обнаружили 3 июня в Браславском районе, покончил жизнь самоубийством. Старший техник погранзастав «Плюсы» застрелился из табельного пистолета. Такая информация содержится в сводке районного отдела внутренних дел, опубликованной в газете «Браславская звезда».

Мужчина 1979 года проживал в деревне Озеравцы. Его тело было обнаружено вблизи деревни Лапино. По факту проводится проверка.

08:59 11/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё