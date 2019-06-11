Пограничник в Браславском районе застрелился из табельного пистолета
Его тело нашли 3 июня.
Прапорщик-контрактник пограничный войск, тело которого обнаружили 3 июня в Браславском районе, покончил жизнь самоубийством. Старший техник погранзастав «Плюсы» застрелился из табельного пистолета. Такая информация содержится в сводке районного отдела внутренних дел, опубликованной в газете «Браславская звезда».
Мужчина 1979 года проживал в деревне Озеравцы. Его тело было обнаружено вблизи деревни Лапино. По факту проводится проверка.
08:59 11/06/2019