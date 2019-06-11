Суд Крупского района признал художника Алеся Пушкина виновным в проведении несанкционированной акции в Крупках 6 июня и в неповиновении сотруднику милиции. Художника оштрафовали на 8 базовых величин – 204 рубля, сообщает «Радыё Свабода»





6 июня, в день рождения русского поэта Александра Пушкина и день русского языка, художник, одевшись в камуфляж, пришел к магазину «Евроопт» в Крупках с флагом НАТО и плакатами «Russia=war», «Stop Russian aggression on Europe», «Achtung Russia», «Bloodymir». Камуфляжная форма должна была символизировать «вежливых людей» и угрозу с востока.





Своим перформансом он хотел поддержать беларусский язык. Пушкин и его адвокат на суде утверждали, что акция носила художественный, а не политический характер.









В начале мая Пушкина произошел инцидент с охранником магазина из-за беларусского языка. Художник обратился к охраннику по-беларусски, но тот ответил, что не обязан знать язык, так как сам россиянин. По словам Пушкина, охранник оскорблял беларусский язык и провоцировал драку. Художник обращался в прокуратуру по поводу инцидента, но там не нашли нарушений закона.