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В Бобруйске пьяный мужчина зарубил собутыльника топором

Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла ночью 8 июня по месту жительства 53-летнего подозреваемого. От нанесенных ударов 39-летний мужчина скончался. После содеянного хозяин жилья позвонил соей знакомой и признался в случившемся. Женщина сообщила в милицию. 

Следователи изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Подозреваемый задержан. "Назначены экспертные исследования, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается", - рассказали в СК.
08:40 11/06/2019
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