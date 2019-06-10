В понедельник, 10 июня, местные чиновники сообщили, что нападение боевиков произошло в районе Кунду ночью. Источник в малийской службе безопасности сообщил, что село «практически уничтожено». По их данным, нападавшие начали стрелять, грабить и сжигать все на своем пути. Схватки между охотниками-догонами и кочующими пастухами Фулани происходят в Мали довольно часто.









В марте более 100 жителей одного из пастушьих сел были убиты вооруженными людьми вблизи границы с Буркина-Фасо. Тогда в этом подозревали охотников-догонов. Кроме того, Мали в последние месяцы страдает от нападений джихадистов.