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"Сжигали все на своем пути": в Мали из-за нападения боевиков погибли почти сто человек

Нападение боевиков произошло в районе Кунду ночью.


По меньшей мере 95 человек погибли в результате нападения на деревню в центральной части африканской страны Мали, где проживает этническая группа догонов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В понедельник, 10 июня, местные чиновники сообщили, что нападение боевиков произошло в районе Кунду ночью. Источник в малийской службе безопасности сообщил, что село «практически уничтожено». По их данным, нападавшие начали стрелять, грабить и сжигать все на своем пути. Схватки между охотниками-догонами и кочующими пастухами Фулани происходят в Мали довольно часто. 


В марте более 100 жителей одного из пастушьих сел были убиты вооруженными людьми вблизи границы с Буркина-Фасо. Тогда в этом подозревали охотников-догонов. Кроме того, Мали в последние месяцы страдает от нападений джихадистов.

21:26 10/06/2019
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