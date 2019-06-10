ДТП с участием 4 машин в Минске: "Lexus" перевернулся, 3 пострадавших

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло днём 10 июня в Минске на улице Притыцкого. Водитель внедорожника "BMW" не уступил дорогу при перестроении в первую полосу автомобилю "Lexus" и столкнулся с ним. "Lexus" перевернулся на правый бок и попал в столб, а "BMW" отбросило влево, где он столкнулся ещё с двумя машинами.

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В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира автомобиля "Lexus", их госпитализировали, передает "Еврорадио"

Из-за ДТП оказалась перекрытой улица Притыцкого в сторону выезда из города, на дороге образовался затор.

