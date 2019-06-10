Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Задержан замдиректора оператора всех кладбищ Минска

Задержан замдиректора по общим вопросам минского «Спецкомбината КБО», в ведении которого находятся кладбища столицы, Сергей Рудой. Об этом  TUT.BY сообщил информированный источник. В Следственном комитете подтвердили задержание замдиректора.

Задержан замдиректора оператора всех кладбищ Минска
Сергей Рудой. Фото: «Зеленый портал»
По словам собеседника портала, Сергея Рудого задержали на прошлой неделе по подозрению в получении взятки.

В приемной в прошлую среду сказали, что 4 июня Рудой еще был на работе. В администрации «Спецкомбината КБО» 5 июня сообщили, что Рудого на работе нет, потому что он написал заявление об отпуске за свой счет.

А сегодня в Следственном комитете подтвердили задержание замдиректора «Спецкомбината КБО».

— По данным следствия, в феврале текущего года мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее 800 долларов США за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Противоправные действия должностного лица были выявлены сотрудниками милиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, — сообщили в Следственном комитете.


Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Следователями проводятся следственные действия с его участием.

Коммунальное унитарное предприятие «Спецкомбинат КБО» — государственная специализированная организация в сфере похоронного сервиса в Минске. В ее ведении находятся все кладбища столицы, а также крематорий. Кроме того, «Спецкомбинат КБО» оказывает полный спектр ритуальных услуг.

18:19 10/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё