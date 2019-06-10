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Cледственный Комитет подтвердил смерть милиционера в Минске

Телеграмм-канал Nexta сообщил 10 июня, что в Минске нашли повешенным 45-летнего сотрудника уголовного розыска Ленинского РУВД Андрея М. На просьбу прокомментировать эту информацию в Следственным комитете корреспонденту Свободы сообщили, что 10 июня, в подвальном помещении многоквартирного жилого дома обнаружено тело мужчины, 1974 года рождения.

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа, «все обстоятельства происшествия выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза».

«Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера», — сообщили в следственном комитете.

Знакомый погибшего милиционера, помощник депутата Анны Конопацкой Денис Тихоненко, который учился вместе с умершим в школе и регулярно контактировал после, говорит Свободе, что сомневается в версии суицида.

Тихоненко отмечает, что самоубийство — это, безусловно, «темное дело», но он не верит в то, что этот человек мог бы совершить такое, и не представляет, что могло бы его подтолкнуть.

Мол, мужчина «видел смерть и знает, что это такое», и вряд ли его мог кто-то напугать, ведь он всю жизнь работал с опасными преступниками.

18:21 10/06/2019
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