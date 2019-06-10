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Иностранцы на легковушках не будут платить за проезд по дорогам Беларуси

Освобождение от оплаты будет действовать в течение месяца.

С 10 июня в Беларуси освобожден от оплаты проезда по дорогам малотоннажный транспорт иностранных государств. В соответствии с указом президента, который был подписан в прошлом году, от оплаты освобождаются владельцы транспортных средств с общей массой до 3,5 т.

Льгота вводится на период Европейских игр. Она будет действовать с 10 июня по 10 июля. Гостям Беларуси не нужно заключать договора, регистрировать транспортные средства в системе BelToll и устанавливать устройства электронной оплаты. С 0:00 11 июля оплата снова станет обязательной. 

Всего в Беларуси насчитывается 136 платных участков дорог протяженностью 1732 км. Они расположены на дорогах М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, Р-1, Р-21, Р-23, Р-28 и Р-99.


reform.by
17:28 10/06/2019
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