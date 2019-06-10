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Рыбаки выловили в море труп бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили тело бывшего главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СК России по Сахалинской области.

Как отмечается, экс-мэр был в спасательном жилете, а его тело находилось недалеко от лодки.

По предварительной версии, следов насилия не обнаружено. Одна из возможных причин случившегося — сердечный приступ.

«Тело отправлено на вскрытие», — уточнили в ведомстве.

В 2010 году Хапалов был отстранен от должности из-за превышения должностных полномочий, а в 2011 году он получил четыре года условно за нанесение телесных повреждений женщине-сторожу, охранявшей здание администрации.

17:43 10/06/2019
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