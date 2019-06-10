Под Речицей опрокинулась лодка: в воде оказались пять человек

Инцидент произошел поздно вечером 8 июня. Родители с детьми 2005 и 2013 годов рождения катались на моторной лодке по реке Днепр. "Управлял моторкой ее хозяин. В какой-то момент он зацепился винтом за трос, в результате чего лодка перевернулась. К счастью, всем удалось доплыть до берега", - отметил ведущий специалист.





Сергей Костюченко напомнил о необходимости обязательного соблюдения правил безопасности на воде. "Только в этом случае любители отдыха у водоемов могут сохранить жизнь и здоровье", - подчеркнул он.