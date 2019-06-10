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Под Речицей опрокинулась лодка: в воде оказались пять человек

Под Речицей на Днепре опрокинулась лодка, на которой было пять человек, в том числе двое детей. Пострадавших нет, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Инцидент произошел поздно вечером 8 июня. Родители с детьми 2005 и 2013 годов рождения катались на моторной лодке по реке Днепр. "Управлял моторкой ее хозяин. В какой-то момент он зацепился винтом за трос, в результате чего лодка перевернулась. К счастью, всем удалось доплыть до берега", - отметил ведущий специалист.

Сергей Костюченко напомнил о необходимости обязательного соблюдения правил безопасности на воде. "Только в этом случае любители отдыха у водоемов могут сохранить жизнь и здоровье", - подчеркнул он.
17:39 10/06/2019
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