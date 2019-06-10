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Студент из Бреста взял третий приз на конкурсе архитектуры в Милане

Бахром Хакимов из Брестского государственного технического университета занял третье место на международном студенческом архитектурном конкурсе «Мультикомфортный дом «Сен-Гобен» 2019 года.

Бахром Хакимов (крайний слева) и его проект Induction в Милане. Фото: Saint-Gobain

Об этом говорится в пресс-релизе организатора – международной группы компаний Saint-Gobain.

Студент строительного факультета БрГТУ представил на суд жюри, которое возглавлял президент концерна Пьер Андре де Шаландар, работу под названием Induction.

В итоге ее обошли лишь проекты Co.living учащихся из Силезийского технологического университета (Польша) и Social Canopy воспитанников Абиджанской школы архитектуры (Кот д’Ивуар).

Группа компаний Saint-Gobain организует архитектурный конкурс для студентов с 2004 года. Таким образом, нынешний стал пятнадцатым по счету.

Заданием для него было подготовить проект комплексной реновации района итальянского города Милан около станции метро Crescenzago с учетом локальных особенностей территории.

Сюда входило создание нового жилого комплекса, реконструкция уже существующих зданий и облагораживание общественной территории между двумя зонами.


Конкурс состоял из двух этапов – национального и международного. Национальный в Беларуси прошел в апреле. Он собрал 25 команд из БрГТУ, БелГУТ и БНТУ. А победители отправились в Милан.

Как говорится в пресс-релизе, всего в конкурсе приняли участие более 2 200 студентов из 199 университетов. На финал же в Италию приехали 60 команд из 34 стран.

Saint-Gobain – международная группа компаний, специализирующаяся на производстве и продаже стройматериалов, а также ведущая деятельность в других промышленных отраслях.

Штаб-квартира концерна находится в Париже. Операции ведутся в 67 странах, персонал – более 180 тысяч человек. Оборот в 2018 году составил 41,8 млрд евро.


belmir.by
13:58 10/06/2019
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