Мужик! Житель Тувы в одиночку отбился от медведя, откусив ему язык

Фото © VK / Горячие новости Тувы от газеты "Плюс Информ"





В тот день 29-летний Николай Игрит и его друзья собрались в заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разожгли костёр, чтобы приготовить еду, а после принялись за дело. Однако для Николая эта поездка едва не стала последней в его жизни. Когда друзья разошлись, на мужчину напал дикий медведь, сообщает телеканал ТВК.





Сначала Николай пытался отпугнуть хищника криками, но, к сожалению, это не помогло. И животное набросилось на мужчину, вцепившись прямо в лицо. Николай не поддался панике и в этот момент укусил медведя за язык, после чего тот убежал.





После тяжёлой схватки Николай позвал на помощь друзей, и те вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранами лица, головы, рук и живота.



