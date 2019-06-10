Мужик! Житель Тувы в одиночку отбился от медведя, откусив ему язык
Мужчина был госпитализирован с ранами лица, головы, рук и живота в больницу Кызыла. Сейчас он проходит лечение.
Фото © VK / Горячие новости Тувы от газеты "Плюс Информ"
В тот день 29-летний Николай Игрит и его друзья собрались в заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разожгли костёр, чтобы приготовить еду, а после принялись за дело. Однако для Николая эта поездка едва не стала последней в его жизни. Когда друзья разошлись, на мужчину напал дикий медведь, сообщает телеканал ТВК.
Сначала Николай пытался отпугнуть хищника криками, но, к сожалению, это не помогло. И животное набросилось на мужчину, вцепившись прямо в лицо. Николай не поддался панике и в этот момент укусил медведя за язык, после чего тот убежал.
После тяжёлой схватки Николай позвал на помощь друзей, и те вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранами лица, головы, рук и живота.
13:46 10/06/2019