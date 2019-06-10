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Мужик! Житель Тувы в одиночку отбился от медведя, откусив ему язык

Мужчина был госпитализирован с ранами лица, головы, рук и живота в больницу Кызыла. Сейчас он проходит лечение.

Фото © VK / Горячие новости Тувы от газеты "Плюс Информ"

В тот день 29-летний Николай Игрит и его друзья собрались в заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разожгли костёр, чтобы приготовить еду, а после принялись за дело. Однако для Николая эта поездка едва не стала последней в его жизни. Когда друзья разошлись, на мужчину напал дикий медведь, сообщает телеканал ТВК.

Сначала Николай пытался отпугнуть хищника криками, но, к сожалению, это не помогло. И животное набросилось на мужчину, вцепившись прямо в лицо. Николай не поддался панике и в этот момент укусил медведя за язык, после чего тот убежал.

После тяжёлой схватки Николай позвал на помощь друзей, и те вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранами лица, головы, рук и живота.


13:46 10/06/2019
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