На пляже в Кричеве установили кабинку для переодевания. Фотография появилась в группе «Подслушано Кричев».





«В городе разработали принципиально новую, можно сказать, инновационную модель кабинки для переодевания, которая позволяет не только сэкономить стройматериалы, но также способствует преодолению излишних психологических барьеров, чем страдает значительная часть населения. Первая экспериментальная кабинка была установлена на общественном пляже у микрорайона «Сож».





Наверное, это первый, скромный, но очень важный, возможно, судьбоносный шаг к высвобождению широких народных масс нашей страны посредством привития им передовых европейских ценностей. Можно предположить, что вскоре такими инновационными кабинками будут укомплектованы все пляжи Могилевской области, а потом и всей страны. Следующим шагом, скорее всего, станет ликвидация кабинок для переодевания вообще, как ненужного и вредного атавизма, и официальное объявление всех пляжей страны зоной, свободной от лицемерной невинности», — иронизирует читатель «Нашей Нивы» Вальдемар К., который и обратил внимание на кабинку.





Коммунальные службы Кричева пока не доступны для комментария.



