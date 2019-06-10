Герои рядом! Неравнодушный белорус купил коляску для девочки с ДЦП

Женя Кудрявцева / Еврорадио





Почти сразу после публикации статьи о Жене в редакцию Еврорадио обратился неравнодушный белорус, предложивший помощь. Человек оплатил покупку коляски для ребенка, и 8 июня курьер привез её в Полоцк.





"Человеку, который помог, хочу сказать, что он просто чудо, — рассказывает Еврорадио Екатерина Кудрявцева. — Спасибо ему! Спасибо Еврорадио. Если бы вы не рассказали о нас, то ничего не получилось бы. Куда я только не обращалась: фонды, сайты, частные лица... У всех просила помощи. Но тщетно. А тут все за один день произошло. Это чудо!"





Белорус, который помог приобрести коляску для больной девочки, пожелал остаться анонимным.





За помощью Екатерина Кудрявцева обращалась в Красный Крест, но оттуда ничего не получила. Специальная коляска стоила 1375 рублей. Приобрести ее самостоятельно семья не могла: почти все деньги идут на лекарства для дочери. В 2015 году Женя Кудрявцева проглотила батарейку, что привело к химическому ожогу желудка. Девочка перенесла пять операций и сейчас в процессе восстановления.



