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Герои рядом! Неравнодушный белорус купил коляску для девочки с ДЦП

У шестилетней Жени Кудрявцевой из Полоцка появилась новая коляска. На днях мать девочки Екатерина Кудрявцева попросила помощи, чтобы приобрести специальную коляску для дочки с ДЦП.

Женя Кудрявцева / Еврорадио

Почти сразу после публикации статьи о Жене в редакцию Еврорадио обратился неравнодушный белорус, предложивший помощь. Человек оплатил покупку коляски для ребенка, и 8 июня курьер привез её в Полоцк.

"Человеку, который помог, хочу сказать, что он просто чудо, — рассказывает Еврорадио Екатерина Кудрявцева. — Спасибо ему! Спасибо Еврорадио. Если бы вы не рассказали о нас, то ничего не получилось бы. Куда я только не обращалась: фонды, сайты, частные лица... У всех просила помощи. Но тщетно. А тут все за один день произошло. Это чудо!"

Белорус, который помог приобрести коляску для больной девочки, пожелал остаться анонимным.

За помощью Екатерина Кудрявцева обращалась в Красный Крест, но оттуда ничего не получила. Специальная коляска стоила 1375 рублей. Приобрести ее самостоятельно семья не могла: почти все деньги идут на лекарства для дочери. В 2015 году Женя Кудрявцева проглотила батарейку, что привело к химическому ожогу желудка. Девочка перенесла пять операций и сейчас в процессе восстановления.


13:07 10/06/2019
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