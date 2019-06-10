По словам Дворецкой, в результате стрельбы погибли 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и 14-летняя дочь. Кроме того, ранения получила их 64-летняя родственница.





Массовое убийство произошло на дачном участке в поселке Угольный в Нерюнгринском районе республики в воскресенье, 9 июня, около 16:00. 60-летний мужчина из своего двуствольного охотничьего ружья ИЖ 12-го калибра открыл огонь по соседям — по предварительным данным, из-за давнего конфликта на бытовой почве. Расстреляв всю семью, он скрылся с места происшествия.





«Оперативники через несколько часов, около 06:00, смогли установить местонахождение подозреваемого — он находился на дачном участке в том же поселке Угольный, где не было людей. Он был блокирован, но на предложение сдаться ответил огнем по сотрудникам полиции и бойцам Росгвардии, а затем совершил самоубийство», — уточнила Дворецкая.









Она отметила, что уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство трех лиц, в том числе несовершеннолетнего ребенка и женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности», «Покушение на убийство четырех лиц» и «Незаконный оборот оружия» УК РФ. Мотив и все обстоятельства преступления будут установлены в ходе следствия. Раненая женщина проходит лечение, ее жизни ничего не угрожает.



