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Тест на наркотики у журналиста Голунова показал отрицательный результат

Тест на наркотики у корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова показал отрицательный результат. Об этом в понедельник, 10 июня, главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил РИА Новости.

Фото: страница Ивана Голунова в Facebook

По словам специалиста, несмотря на нынешние показатели, исследование будет продолжено.

Также глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал ТАСС, что эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями корреспондента.

9 июня сообщалось, что Голунов, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков, находится под наблюдением полиции с марта. Ранее в тот же день стало известно, что дело журналиста передано из УВД по ЗАО в главное следственное управление полиции Москвы.

Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности и отметил, что полицейские отказались взять у него смывы с рук и срезы ногтевых пластин, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам.

Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа.


11:07 10/06/2019
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