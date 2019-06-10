Фото: страница Ивана Голунова в Facebook





По словам специалиста, несмотря на нынешние показатели, исследование будет продолжено.





Также глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал ТАСС, что эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями корреспондента.





9 июня сообщалось, что Голунов, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков, находится под наблюдением полиции с марта. Ранее в тот же день стало известно, что дело журналиста передано из УВД по ЗАО в главное следственное управление полиции Москвы.





Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности и отметил, что полицейские отказались взять у него смывы с рук и срезы ногтевых пластин, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам.





Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа.



