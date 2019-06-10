Финансирование велось из Белорусского инновационного фонда, республиканского и областного бюджетов, пишет Вечерний Брест.





На открытие прибыл председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало. Он поблагодарил губернатора Брестчины Анатолия Лиса за помощь в строительстве и вручил статуэтку Фемиды, древнегреческой богини правосудия. Такая же большая статуя украшает само здание площадью 16 тысяч квадратных метров. Это всего на две тысячи квадратных метров меньше, чем здание Дворца правосудия Верховного суда в Минске. Валентин Сукало называет великолепное сооружение не иначе как Дворец.

По всем международным стандартам

- Здесь совсем другие информационно-технические условия, - высказался в беседе с журналистами Валентин Сукало. - Они дают возможность рассматривать дела в режиме видеоконференцсвязи, без доставки в зал заседаний обвиняемых, находящихся под стражей, вести аудио- и видеозапись. Это совершенно другой уровень культуры судебных заседаний и судебного процесса. Такое здание полностью соответствует всем европейским и международным стандартам. Хотелось, чтобы оно воспринималось людьми как место справедливости, правды, чтобы здесь каждый мог защитить свои права и интересы. Мы будем называть его Дворец правосудия, несмотря на то, что по строительному проекту он значится как Дом правосудия. Потому что по своему внешнему виду, начинке и значению он соответствует такому высокому понятию.

Места хватит и блогерам

Надо сказать, строительство велось непросто. Работы приостанавливались из-за недостатка финансирования. В итоге помощь оказали глава государства, правительство, Верховный суд и областной бюджет. Сметная стоимость строительства Дома правосудия в Бресте составила 15 миллионов долларов в эквиваленте. Аналогов нет в Беларуси и странах СНГ. В одном здании находятся три районных суда - Ленинский, Московский и Брестский, а также вышестоящий - Брестский областной суд. Специалисты говорят, что это очень хорошо с точки зрения управления и организации судебной системы, облегчает доступ к любой информации.









Генеральным подрядчиком строительных работ выступило ОАО «Строительный трест № 8 г. Бреста». Тендер на поставку мебели выиграло ЗАО «Пинскдрев». Председатель Брестского областного суда Тамара Сучок провела экскурсию для гостей и журналистов. Рассказала, что аудио- и видеосвязь уменьшит бумажную работу, а также хватит места «посадить» в зале заседаний всех, включая блогеров. Ранее от них поступали жалобы на невозможность попасть на заседание ввиду отсутствия мест. Кабины для обвиняемых - пуленепробиваемые. Конвоирование лиц, которые содержатся под стражей, полностью изолировано. Есть не только совещательная комната для судей, но и отдельная - для свидетелей. Последней ранее ни в одном суде не было. Ну, а главное, чтобы закон и справедливость в новом храме правосудия стали синонимами.





Фото: Геннадия Козловского