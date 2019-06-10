Привезти пиццу и спасти от червя: с какими просьбами звонят в МЧС









На столе у Инны Семеновны два телефона. На белый приходят звонки извне от чем-то обеспокоенных, а иногда и страшно напуганных людей. По черному поддерживают связь со всеми пожарными частями города. Задача диспетчера — услышать проблему и отправить то или иное подразделение ее решать.





Периодически из радиостанции, что стоит между телефонными аппаратами, раздаются реплики спасателей, выехавших на место происшествия: «Молния, Молния, это Звезда». Постороннему такой набор слов вряд ли что-то скажет. На самом деле все довольно просто: Молния — это диспетчерская, Звезда — районный отдел по чрезвычайным ситуациям, Комета — пожарная часть. По признанию собеседницы, раньше позывные были разнообразнее: Береза, Самара, Находка, Спутник… Но потом их изменили и упорядочили.





Ежедневно на столичный номер 101 поступают 1 500–2 000 звонков. За сутки Инна Воронько и ее коллеги повторяют фразу: «Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь?» — 300–400 раз. И как только язык не заплетается в конце рабочего дня?

Немного трагикомедии

Лишь 20 % всех обратившихся действительно нужна помощь. Часто звонят подвыпившие горожане и пытаются заказать пиццу или вызвать такси. Кому-то просто одиноко и хочется с кем-то поговорить. Все-таки депрессия — это тоже своего рода чрезвычайная ситуация.





— Бывает, дети балуются. Хихикая, сообщают о пожаре, а когда задаешь уточняющие вопросы, бросают трубку. Тогда перезваниваю и сообщаю: «Я знаю ваш номер телефона, вечером все расскажу родителям. После предупреждения обычно перестают шутить. Кто-то и прощения просит, — говорит собеседница.





Необычных случаев тоже хватает. Как минимум на одну американскую комедию наберется.





— Ночью хулиганы на детской площадке раздели мужчину догола. Там был комплекс из соединенных между собой лесенок. Они его туда и засунули. Спасателям пришлось мужчину выпиливать. А недавно пожаловались на запах гари из соседней квартиры. Оказалось, хозяин жег в ведре… доллары. Обострение у него, что ли, на фоне полнолуния случилось? — рассказывает диспетчер.

Экзотика

Хоть для МЧС жизнь человека всегда на первом месте, мы не раз видели трогательные видео, на которых огнеборцы достают очередного котика или собачку из ловушки под восторженные возгласы прохожих. По словам Инны Семеновны, если их и благодарят, то чаще всего за спасение домашних животных. Иногда пожарные сталкиваются и с экзотическими существами.





— Позвонила девушка, уверяла, что в квартире ползают змеи. Первый раз приехали — никого не нашли. Второй — снова ничего. На третий змеи все-таки вылезли. Обнаружили их в ванной — целых три. Отдали в зоопарк. Совсем недавно еще одна дама в панике кричала в трубку, что накрыла ведром змею, пока мыла пол в доме. Когда на место прибыли спасатели, они увидели, что под металлическим сосудом червяк. Потом долго смеялись, — говорит собеседница.

Три главных оружия

Без чувства юмора диспетчеру не обойтись. Однако нужны и крепкие нервы. На службе всякое случается: и нагрубить могут, и оскорбить. Да и с людскими трагедиями сталкиваешься регулярно.





— Вначале было очень тяжело. Когда первый раз на принятом мною вызове не спасли человека, винила себя, долго переживала. Но постепенно привыкла. Да и в большинстве случаев люди остаются живы. Правда, гибель детей все еще воспринимаю как личную драму. Но когда выхожу за порог, сразу переключаюсь. Ведь дома ждут совершенно другие заботы, — отмечает И. Воронько.

Справочно

Диспетчеры Минского городского управления МЧС готовятся к II Европейским играм. Прошли курсы английского языка. На каждом компьютере есть разговорник с необходимыми словами и выражениями. Во время соревнований с диспетчерами будет дежурить волонтер.







