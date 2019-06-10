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Иван Охлобыстин рассказал, зачем патриарху Кириллу нужны яхты, самолеты и дорогие машины

Роскошь патриарха Кирилла — вопрос крайне острый как для противников религии, так и даже для сторонников. Скандалов по этому поводу было много. Э

фото: vashmnenie.ru, Иван Охлобыстин

Роскошь патриарха Кирилла — вопрос крайне острый как для противников религии, так и даже для сторонников. Скандалов по этому поводу было много. Это и золотые часы за 2,5 миллиона рублей, и «пыльная квартира» в центре Москвы, и яхты, и многое другое.

Все это наводит некоторых людей на определенные вопросы: ведь объективно патриарх Кирилл является монахом, пишет yandex.ru

И непонятно, для чего нужна монахам такая роскошь. Собственно на этот вопрос попытался ответить актёр Иван Охлобыстин.

Он заявил, что золотые часы, яхты и самолёты патриарха — это хорошо, а не плохо. Актёр считает, что у людей есть навязанные стереотипы, «как должно быть», но они противоречат реальности.

На самом деле, считает актёр, прихожане церкви мечтают о том, чтобы у патриарха Кирилла было все самое лучшее — пускай хоть машина из чистых бриллиантов. Это не повод для осуждения, а повод для гордости, уверен Охлобыстин.

Таким образом он отвечает на критику православной церкви и самого патриарха Кирилла в частности. Сам Охлобыстин когда-то был православным священником. И он подчеркивает, что у него тоже есть золотые часы, элитные иномарки и многое другое. И тут ничего плохого и близко нет.

Едва ли с такими доводами согласятся простые россияне, которые вряд ли жертвуют деньги на то, чтобы «владыки» себе покупали золотые цепочки, часы, яхты или еще нечто подобное.


08:12 10/06/2019
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