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5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2ºC градуса, 6 июня в Березино — до +31,4, 7ºC июня в Могилеве и 8 июня в Брагине — до 31,1ºC, 9 июня в Брагине — до 32,1ºC. Этот день стал самым теплым в нынешнем году.





Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9ºC). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31ºC в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2ºC).



