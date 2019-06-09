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Белорусские выпускники начали продавать свои медали

Необычное объявление появилось на одной из торговых онлайн-площадок Беларуси: выпускник из Барановичей решил продать свою золотую медаль, полученную после окончания школы.


Предложение о реализации медали было размещено в воскресенье 9 июня на сайте "Куфар".

"Меняю новую золотую медаль Министерства образования РБ выпускника школы 2019 года на новый мобильный телефон Redmi 6 Рro", – говорится в сообщении.

Его автор также не против продать свою медаль по стоимости данного смартфона – за 400 рублей. При этом выпускник уточняет, что эта цена не окончательная – покупателю предоставлена возможность поторговаться.


Sputnik
19:43 09/06/2019
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