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Сбежал в Беларусь: в Минске задержан экс-полицейский из Калмыкии за убийство

Белорусская милиция помогла задержать третьего подозреваемого по делу об убийстве женщины в калмыкской Элисте, сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Это третий экс-полицейский, подозреваемый в убийстве женщины из Элисты. В рамках уголовного дела было установлено, в конце мая между гражданкой и участковым произошел конфликт на бытовой почве. В итоге женщина была задушена, а ее тело спрятано в бетонированной трубе. Предварительно установлено, что убил ее участковый и вызвал двух коллег, чтобы отнести труп с места преступления. Сыщики из России обратились к белорусским коллегам с просьбой об оперативной помощи, прислали ориентировку на подозреваемого.

"Сотрудники МВД России получили оперативную информацию о том, что третий подозреваемый по делу об убийстве 65-летней жительницы города Элисты может быть в Беларуси", – рассказали в МВД России.

В итоге, был задержан на одном из автовокзалов белорусской столицы, сказали в министерстве.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.

Как ранее сообщалось, муж убитой 31 мая женщины сообщил в полицию о ее пропаже, в тот же день умер, однако в его смерти нет криминального характера.

Sputnik.by
19:40 09/06/2019
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