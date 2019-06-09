Создатели, видимо, посчитали продукцию настолько стильной, что цены выставили соответствующие. К примеру, за чемодан с гербом Беларуси попросят 60 долларов (125 рублей), а за одеяло с капюшоном – почти сто долларов (202 рубля). При этом доставка в нашу страну дороже каждой из этих вещей – 150 долларов (313 рублей). Просто взгляните, как Love The World «продает» Беларусь и на что это похоже:

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