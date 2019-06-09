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Американский магазин стал продавать толстовки «Беларусь и Россия вместе»

В американском онлайн-магазине Love The World появился целый набор «беларуского» мерча. Там продают толстовки, майки, шторы для душа, чехлы на сиденье, кроссовки и так далее – все с национальной символикой.
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Создатели, видимо, посчитали продукцию настолько стильной, что цены выставили соответствующие. К примеру, за чемодан с гербом Беларуси попросят 60 долларов (125 рублей), а за одеяло с капюшоном – почти сто долларов (202 рубля). При этом доставка в нашу страну дороже каждой из этих вещей – 150 долларов (313 рублей). Просто взгляните, как Love The World «продает» Беларусь и на что это похоже:
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По мат. kyky.org
16:11 09/06/2019
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