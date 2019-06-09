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С погоней и стрельбой задерживали пьяного россиянина у границы РФ под Мстиславлем

Сегодня в Мстиславском районе сотрудникам ГАИ пришлось пуститься в погоню и открыть стрельбу, чтобы остановить нетрезвого водителя-россиянина, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ МВД.


Инцидент случился сегодня около четырех утра в нескольких километрах от российской границы — на 59-м километре трассы «Чаусы — Мстиславль — граница РФ», возле деревни Сапрыковичи. Сотрудники ДПС пытались задержать водителя Audi Q7 на российских номерах — имелась достоверная информация, что он пьян.

Инспекторы преследовали нарушителя со включенными красными и синими проблесковыми маячками, моножество раз требовали остановиться, однако водитель не обращал на это внимания и продолжал ехать. Тогда сотрудники ГАИ были вынуждены применить табельное оружие. После выстрелов автомобиль остановился.


Водитель был задержан. Им оказался 27-летний житель Смоленской области РФ. На него составлены протоколы за пьяное вождение и за неподчинение требованиям об остановке. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку.

15:54 09/06/2019
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