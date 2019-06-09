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В Беларуси сняли еще один сериал «Чернобыль». Премьера ожидается в этом году

Прошлым летом в Беларуси снимали еще один сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС. Свою версию катастрофы российский телеканал НТВ собирается предстать уже в этом году, сообщает «Минск-Новости».


По словам представителей канала, действие многосерийной картины охватит период с апреля по декабрь 1986 года. Сюжет в лучших традициях НТВ: украинский отдел КГБ СССР узнает, что иностранные спецслужбы интересуются ЧАЭС. Чтобы найти на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

Режиссер сериала — Алексей Мурадов («Жуков», «Катя-2», «Истребители»), сценарист — Валентин Спиридонов (автор картины «Индиго» и сериалов «Я — Вольф Мессинг», «Забытый» и других). Роль подполковника контрразведки Андрея Николаева сыграет Игорь Петренко (фильмы «Пилигрим», «Водитель для Веры»), а его супругу — Надежда Михалкова («Утомленные солнцем»).


В сериале зрители могут узнать окрестности Минска, Мозыря, Хотимска, Слуцка, Молодечно и других беларуских городов. Съемочная группа выбирала локации, где сохранились нетронутые временем объекты из 80-х. Также в проекте в качестве массовки задействовали жителей Мозыря, сыгравших солдат, санитаров, милиционеров, летчиков и даже министра с делегацией.

— Мы несколько лет изучали архивные документы, провели целое историческое исследование, восстановили хронологию событий, — рассказал продюсер «Чернобыля» от НТВ Андрей Феофанов.

— Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий, — добавил режиссер Алексей Мурадов.


Создатели другого «Чернобыля» уверяют, что идея сериала появилась еще пять лет назад. Официального трейлера пока не существует, есть только промо-ролик, опубликованный три года назад.


Премьера сериала ожидается уже в этом году.


15:15 09/06/2019
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