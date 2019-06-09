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Шашлыки отменяются: в 13 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов

В 13 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов, об этом информирует сайт Министерства лесного хозяйства.

Больше всего районов попали под запрет в Гомельской области, здесь нельзя посещать леса в Кормянском, Чечерском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском районах. В Минской области запрещено посещение лесов в Столбцовском, Дзержинском, Минском и Березинском районах. Ограничения также коснулись Краснопольского района Могилевской области.

С помощью интерактивной карты  на сайте Минлесхоза можно проверить, действует ли запрет на посещение лесов в вашем районе. Данные оперативно обновляются.


Напомним, что на этой неделе в Беларусь пришла жара - средняя температура на 5-8 градусов превышает климатическую норму. При таких погодных условиях возрастает уровень пожарной опасности. В ближайшие дни в Беларуси сохранится жаркая погода.


13:26 09/06/2019
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