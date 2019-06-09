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В Лепеле бешеный ежик покусал мужчину

В Лепеле бешеный ежик, которого семья принесла домой, напал на хозяина и покусал его, пишет газета "Лепельскi край".


Ежик пришел на огород в центре Лепеля. Хозяева решили взять животное домой. В какой-то момент еж проявил агрессию и покусал хозяина. Зверек умер через 2 дня, а ветеринарная экспертиза показала, что он болел бешенством.

Мужчине, которого покусал больной ежик, назначили курс вакцинации против бешенства.

Факт нападения бешеного ежика на человека говорит о том, что при контакте с этими лесными обитателями есть риск заразиться бешенством, отмечает врач-эпидемиолог ГУ "Лепельский районный центр гигиены и эпидемиологии Наталья Поборцева. Поэтому родителям  следует задуматься, стоит ли разрешать детям играть с дикими животными.


"Бешенство - одно из немногих заболеваний, которые не поддается вообще никакому лечению. Смерть животного, зараженного бешенством, неизбежна. И человека тоже. Единственное спасение - как можно скорее после укуса пройти курс вакцинации," - подчеркнула Наталья Поборцева.

13:18 09/06/2019
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