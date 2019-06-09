Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 9 июня: как ее пережить
Наибольший вред магнитные бури наносят сердечно-сосудистой системе, поэтому 9 июня берегите себя.
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 9 июня и продлится весь день, пишет interfax.by.
Магнитные бури часто вызывают сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.
Медики рекомендуют метеочувствительным людям внимательно следить за изменениями самочувствия, мерить давление и быть готовыми к приему необходимых препаратов.
Также следует отказаться от физических нагрузок и следить за своим питанием: есть поменьше жирной и слишком соленой пищи. Воды лучше пить побольше и чаще гулять на свежем воздухе.
Предположительно, буря продлится до позднего вечера. Однако ее последствия могут ощущаться и в понедельник 10 июня.
Кроме того, сильная магнитная буря ожидается 19 июня, а также с 28 по 30 июня.
Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь:
- откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу;
- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь;
- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;
- все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс;
- не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;
- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;
- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;
- постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами;
- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.
12:47 09/06/2019