Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 9 июня: как ее пережить





Мощная магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 9 июня и продлится весь день, пишет interfax.by





Магнитные бури часто вызывают сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.





Медики рекомендуют метеочувствительным людям внимательно следить за изменениями самочувствия, мерить давление и быть готовыми к приему необходимых препаратов.





Также следует отказаться от физических нагрузок и следить за своим питанием: есть поменьше жирной и слишком соленой пищи. Воды лучше пить побольше и чаще гулять на свежем воздухе.









Предположительно, буря продлится до позднего вечера. Однако ее последствия могут ощущаться и в понедельник 10 июня.





Кроме того, сильная магнитная буря ожидается 19 июня, а также с 28 по 30 июня.





Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.



