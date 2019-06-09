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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Днем 9 июня, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщает «Белгидромет». Объявлен желтый уровень опасности.

В середине дня местами по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.

В Минске ожидаются грозы, температура днем +25+27 градусов.

10 июня, в понедельник, по юго-востоку страны в отдельных районах ожидаются грозы, днем при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

11:40 09/06/2019
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