На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

В середине дня местами по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.





В Минске ожидаются грозы, температура днем +25+27 градусов.





10 июня, в понедельник, по юго-востоку страны в отдельных районах ожидаются грозы, днем при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

