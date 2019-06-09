В Варшаве горел 130-метровый небоскреб
В Варшаве 7 июня загорелся недостроенный небоскреб The Warsaw Hub высотой 130 метров.
Об этом сообщает Nowa Warszawa.
Возгорание произошло на последнем, 25-м этаже здания. 130 спасателей работали до 5 утра 8 июня, чтобы локализовать огонь.
Отмечается, что большого ущерба пожар не нанес. К счастью никто не пострадал. Инвесторы сообщили, что строительство небоскреба продолжится вскоре.
Сейчас идет точный подсчет убытков и выявления причин возгорания.
11:35 09/06/2019