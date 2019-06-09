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В Варшаве горел 130-метровый небоскреб

В Варшаве 7 июня загорелся недостроенный небоскреб The Warsaw Hub высотой 130 метров.

Об этом сообщает Nowa Warszawa.

Возгорание произошло на последнем, 25-м этаже здания. 130 спасателей работали до 5 утра 8 июня, чтобы локализовать огонь.


Отмечается, что большого ущерба пожар не нанес. К счастью никто не пострадал. Инвесторы сообщили, что строительство небоскреба продолжится вскоре.

Сейчас идет точный подсчет убытков и выявления причин возгорания.

11:35 09/06/2019
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