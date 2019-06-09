



Горожане, которые обратили на это внимание, задаются вопросом: для чего установили такие павильоны? Ситуацию прояснили в администрации Центрального района:





— Идет подготовка ко II Европейским играм. На пр. Независимости обустраивают специальные палатки, которые будут задействованы во время велогонок. Спортсмены смогут там переодеваться, а при необходимости — перекусить.



