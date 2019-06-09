Мед и молоко под языком: иудеи отмечают праздник дарования Торы

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Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха. Считается, что в этот день Бог открыл Себя всему Израилю и дал людям десять заповедей, записанных Моисеем на скрижалях, а также остальные законы Торы.





В средние века в еврейских общинах Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".





В ночь перед праздником принято не спать и проводить время в чтении Торы. В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.



