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Более 1400 грузовиков ожидают выезда на границе со странами Евросоюза

Более 1400 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


По состоянию на 18:00 наиболее серьезные заторы наблюдаются на границе с Литвой, где выезда ждут более 960 фур: в Каменном Логе – 450, в Привалке – свыше 250, Беняконях – 180 грузовиков. В Котловке выехать хотят более 80 авто.

В латвийском направлении также сложилась напряженная ситуация: в Урбанах в очереди на выезд стоят 250 фур, в Григоровщине – 200.

На белорусско-польской границе ситуация на выезде сравнительно спокойная: всего 20 грузовиков ждут очереди в Брузгах. А вот на въезд в Беларусь наблюдаются заторы: в Берестовице – более 160 фур, в Брузгах – 120, в Козловичах – 20.

19:57 08/06/2019
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