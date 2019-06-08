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Собор Святого Семейства в Барселоне достроят спустя 137 лет

Мэрия Барселоны выдала разрешение на строительство собора Святого Семейства (Саграда-Фамилия). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте храма.

Алексей Даничев / РИА Новости

«Мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которая позволит... продолжать строительство проекта Антонио Гауди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что успешному разрешению проблемы с лицензией на проведение строительства способствовала «совместная работа мэрии Барселоны и храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет».

«Теперь это свершилось: спустя 137 лет у храма Святого Семейства есть необходимая лицензия на строительство», — отмечается в релизе.

В октябре 2018 года сообщалось, что из-за отсутствия лицензии храм обязали выплатить штраф в размере 36 миллионов евро в течение следующих десяти лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры Барселоны. Ежегодный бюджет собора — 80 миллионов евро, 50 миллионов из них составляют расходы на строительство.

Собор Святого Семейства — один из самых известных проектов архитектора Антонио Гауди. По замыслу создателей, он строится на частные пожертвования с 1882 года. Его строительство должно быть завершено в 2026 году — в год столетия смерти Гауди.


lenta.ru
19:19 08/06/2019
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