Андрей Щиров





Предпринимательница Ульяна Хмелева, много лет сотрудничавшая с таджикскими и российскими спецслужбами, в марте рассказывала изданию, что принимала участие в оперативной работе по слежке за самим Щировым, который якобы вместе с коллегой привез в Москву 170 кг героина, был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля, но так и не стал фигурантом уголовного дела.





По словам Хмелевой, с Щировым ее познакомили в 2003 году, когда он работал заместителем начальника оперативно-розыскной части (ОРЧ-3) ОБОП ЗАО Москвы. Предпринимательница утверждает, что в ходе трех встреч с полицейским передала ему в общей сложности 240 тысяч долларов по просьбе бывшего сотрудника таджикских спецслужб и наркобарона Бахтиёра Худоёрова, за которым ее приставили "присматривать". Деньги якобы предназначались Щирову за "крышу" при транспортировке героина.





Позже при расшифровке телефонных переговоров таджикских наркоторговцев стало понятно, что сотрудники ОБОП ЗАО не только "крышуют" дилеров, но и развозят героин по точкам в Москве и области. В распоряжении "Радио Свобода" оказались протоколы допросов Хмелевой, где она рассказывает о спецоперации по задержанию крупной партии героина в ночь на 30 марта 2004 года, пишет newsru.com





Хмелева якобы сняла на камеру, как Щиров и еще один сотрудник полиции Александр Кузин перегружают мешки с наркотиком из МАЗа в ВАЗ 2110 на Горьковском шоссе на границе Владимирской и Московской областей. 30 марта автомобиль со 170 кг героина был задержан в Жулебино. Ни одного уголовного дела на правоохранителей не завели, зато в мае 2004 года его завели на саму Хмелеву, дома у которой тоже якобы обнаружили наркотики. Она отсидела 14 месяцев в колонии, а теперь подозревает за собой слежку и опасается за свою жизнь.





Как стало известно, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова врачи скорой помощи направили на обследование в больницу.

Врач скорой помощи, который осмотрел российского журналиста, диагностировал у него сотрясение головного мозга, гематому и подозрение на перелом ребер.

Ранее Голунов сообщал, что его избили после задержания, ударили по голове и протащили по полу. Один из полицейских надавил ему ногой на грудь.

Журналист Медузы Иван Голунов был задержан 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики были найдены при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив Медузы сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».