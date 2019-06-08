Маска не возьмут на работу в «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин

Сергей Гунеев / РИА Новости





На вопрос журналиста о том, стоит ли пригласить Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил отрицательно, уточнив, что «нужно своих поднять».





Глава «Роскосмоса» также заявил, что не против встретиться с основателем SpaceX, пишет Лента.ру. «Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю», — сказал Рогозин.





В то же время он отметил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. «Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?» — пояснил руководитель российской государственной корпорации.





В марте сообщалось, что Маск поблагодарил Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon. «Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter.



