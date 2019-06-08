Искатель правды Легасов в «Чернобыле» списан с белоруса Адамовича





«Искатель правды Легасов из „Чернобыля“ в исполнении Джареда Харриса сделан подчеркнуто не похожим на настоящего Легасова. Сериал, скрупулезный до мелочей, даже очки вешает на него совсем другой формы, чем те, ромбовидные, что носил Легасов. И прическа ну совсем не такая: Легасов откидывал волосы назад, обнажая лоб, у Харриса они положены на левую сторону.





А вот на кого уж очень похож Харрис в „Чернобыле“ (даже и открытым лбом, и очками) — так это на выдающегося искателя правды о Чернобыле, в чем-то — учителя Светланы Алексиевич, Алеся Адамовича. И вот вам пасхалочка: Мэйзин нигде публично не упоминает про Адамовича (этот писатель разрушил себе жизнь, был вытеснен из БССР за то, что говорил повсюду о Чернобыле), но! Самым важным для себя фильмом, предопределившим эстетику „Чернобыля“, называет „Иди и смотри“ Элема Климова. Сценарий для которого писал кто? Правильно, Алесь Адамович! Если я не ошибаюсь, это очень элегантный способ отдать дань уважения Алесю Михайловичу».



