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Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ожидается, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание, на котором журналисту будет избрана мера пресечения.

Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.

Полиция, кроме того, долгое время отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.


16:36 08/06/2019
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