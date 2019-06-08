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Литве до 2022 года придется найти 105 тысяч наемных работников

В период до 2022 года на рынке труда Литвы понадобится около 105 000 новых наемных работников, говорит Центр мониторинга и анализа науки и высшего образования (ЦМАНВО).

95% новых работников заменят вышедших на пенсию, эмигрировавших, умерших и покинувших рынок труда в силу других причин, пишет DELFI.

Глава Отдела анализа политики в области высшего образования и карьеры ЦМАНВО Гинтаутас Якштас говорит, что в течение четырех лет понадобится около 50 тыс. высококвалифицированных работников – врачей, библиотекарей, архивных и музейных специалистов. За четыре прошедших года, в связи с сокращением численности населения, число наемных работников выросло на 6% – это обусловлено снижением уровня безработицы, ростом числа иностранцев и повышением уровня занятости людей более старшего поколения.

Г. Якштас говорит, что на рынке труда остаются работники все более старшего возраста, однако с возрастом их доходы снижаются.



16:10 08/06/2019
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