Как Сталин повышал рождаемость





Советское плановое хозяйство требовало одного важного прогноза: сколько же человек будет в СССР через 5, 10, 20 лет. Естественно, и здесь была сделана попытка «догнать и перегнать Америку» – так как высокая рождаемость рассматривалась как доказательство превосходства советского строя.





И, конечно, главным предсказателем был сам великий товарищ Сталин. Однако ему так и не удалось ни разу сделать верный прогноз. Не помогли ни расстрел демографов-вредителей, ни приписки в переписи населения 1939 года, ни запрет абортов.





Открываем большую тему серией о демографической катастрофе сталинской системы.









Законодательной основой семьи стало не церковное венчание, а гражданский брак, который заключался в ЗАГСах или сельсоветах. Там же проходила регистрация рождения и смерти людей (что раньше полностью было в ведении религиозных учреждений). Разводы стали простой процедурой. Впервые в мире в 1920 году были официально разрешены аборты.





Однако государство, родившееся под лозунгами свободы и равенства, очень быстро превратилось в тоталитарную систему, где это самое государство стремилось не просто контролировать, но и управлять всеми сферами жизни своих граждан. И, конечно, оно не собиралось пускать на самотек такой важный вопрос, как демография.





Особенно остро этот вопрос встал в середине 30-х, когда в СССР наблюдался редчайший для ХХ века катаклизм: в мирное время численность населения огромной страны, не переживавшей никаких катастрофических эпидемий, уменьшалось.





Подобная трагедия стала следствием преступной сталинской политики в сфере сельского хозяйства, когда в ходе коллективизации в угоду большевистской теории была разрушена сложившаяся и исправно работавшая система сельскохозяйственного производства.





Напомним, в конце XIX - начале ХХ веков Российская империя являлась одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и ряда других видов сельхозпродукции. Перед 1-й мировой войной она занимала первое место среди крупнейших зернопроизводящих государств по валовым сборам важнейших зерновых культур и по посевным площадям под продовольственными и кормовыми хлебами.





Сталинская политика очень быстро привела страну к невиданному ранее голоду. Продовольственной безопасности и независимости государства Сталиным был нанесен непоправимый урон. «Успехи» коллективизации оказались такими, что, начиная с 50-х годов и до самого своего развала, СССР закупал хлеб, а также другое продовольствие за границей.





В итоге советские граждане так и не узнали продовольственного изобилия, а большую часть своего времени проводили в очередях или погоней за дефицитными продуктами и товарами.





Но настоящая катастрофа произошла после начала борьбы за всеобщую коллективизацию, когда было принято очередное преступное решение о полном уничтожении зажиточного крестьянства (так называемых кулаков) как класса. В итоге разразился голод, вошедший в историю под названием Голодомор.





Он охватил огромные территории: Украину, Поволжье, Казахстан, Сибирь. Не обошел стороной и БССР, хотя у нас он не достиг таких масштабов, как у соседей. Количество жертв Голодомора вряд ли будет когда-то подсчитано точно. Сегодня почти общепринято, что погибло не менее 7 миллионов человек.





В 1933 году население СССР вместо запланированного ежегодного прироста в 3 миллиона человек уменьшилось. Статистики не досчитались 1,6 млн, а в следующем году прирост составил всего 0,8 млн человек.





По официальным прогнозам Сталина и Госплана на 1937 год численность населения СССР должна была достигнуть 180 млн, а общесоюзная перепись насчитала всего 162 млн. Ошибка в 18 миллионов человек (фактически две современных Беларуси). В итоге перепись была названа вредительской, ответственные за ее подготовку и проведение люди были арестованы, осуждены и расстреляны.





Поэтому не удивительно, что для повышения рождаемости была принята единственно понятная для большевиков репрессивная мера: запрет абортов. И в этом запрете не было никакого гуманистического содержания и смысла («не убий»): только погоня за статистическими показателями, доказывающими преимущества социализма, и прагматический расчет – стране нужны рабочие руки и солдаты.





В 1929 году количество абортов в СССР, которое до этого публиковалось в статистических сборниках, было засекречено. И в следующий раз было открыто опубликовано только в 1988 году.





По доступным сейчас данным в 1934 году только в РСФСР родились около 3 млн детей и было сделано 700 тысяч абортов (то есть на 4 рождения приходился 1 аборт).





Уже с начала 30-х аборты стали платными и их стоимость постоянно росла. А 27 июня 1936 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов…». При этом оговаривалась, что в этом сложном вопросе «Советское правительство идет навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин». Постановление вводило уголовную ответственность за аборты:





«1. В связи с установленной вредностью абортов, запретить производство таковых как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на дому у врачей и на частных квартирах беременных. Производство абортов допустить исключительно в тех случаях, когда продолжение беременности представляет угрозу жизни или грозит тяжелым ущербом здоровью беременной женщины, а равно при наличии передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей и только в обстановке больниц и родильных домов.





2. За производство абортов вне больниц или в больнице, но с нарушением указанных условий, установить уголовное наказание врачу, производящему аборт, – от 1 года до 2 лет тюремного заключения, а за производство абортов в антисанитарной обстановке или лицами, не имеющими специального медицинского образования, установить уголовное наказание не ниже 3 лет тюремного заключения.





3. За понуждение женщины к производству аборта установить уголовное наказание – тюремное заключение до 2 лет.





4. В отношении беременных женщин, производящих аборт в нарушение указанного запрещения, установить как уголовное наказание, общественное порицание, а при повторном нарушении закона о запрещении абортов – штраф до 300 рублей».





Постановление предполагало и некоторые дополнительные меры по увеличению рождаемости: увеличение размера пособий на обзаведение необходимыми предметами ухода за новорожденным – с 32 до 45 рублей и выдаваемого матери на кормление ребенка с 5 до 10 руб. в месяц, введение уголовной ответственности до 2 лет лишения свободы за неуплату алиментов.





Предполагались выплаты и для многодетных (больше 6 детей) семей. Однако 3-летний отпуск по уходу за ребенком, такой привычный для современных белорусок, не предусматривался. Считалось, что женщинам достаточно 56 дней до родов и 56 дней после.





В реальности советские женщины вынуждены были кормить грудных младенцев, буквально не отходя от станка. Для этого прямо при заводах существовали ясли и были предусмотрены перерывы по 30 минут через каждые 3 часа. Колхозницы же кормили грудных детей, как и при крепостном праве, прямо в поле.









Интересно, что практически одновременно с СССР в 1936 году борьба с абортами началась в гитлеровской Германии. Большое количество абортов не соответствовало и идеологии национал-социализма.





Казалось бы, после принятия подобного закона можно было быть спокойным за будущее не рожденных детей и их матерей, но гладко было только на бумаге.





Продолжение – о последствиях запрета абортов и резком росте детоубийств – читайте на нашем сайте в рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» на следующей неделе.



