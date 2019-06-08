Активисты «Свинцовой варты» заявляют об аварии на заводе АКБ

«Общественность Бреста и Брестского района просит срочно провести расследование по вопросу сокрытия информации и неоповещении о техногенной аварии на участке приготовления свинцового порошка (линия по производству оксида свинца) на заводе «АйПауэр», – говорится в заявлениях, которые 7 июня отправлены в ведомства.





По данным активистов, около 8 часов вечера 5 июня был замечен густой черный дым выбрасываемый из трубы аккумуляторного завода «АйПауэр». Дежурившие у завода люди из «Свинцовой варты» сделали фото и видео. Они утверждают, что выброс дыма продолжался всю ночь до утра 6 июня.





«Учитывая местонахождение трубы на крыше (привязка к участкам), и то, что в качестве энергоносителя на заводе не применяется мазут, уголь и дрова, черный «дым» – это мелкодисперсный порошок крайне токсичного вещества – оксида свинца, который разлетелся на большие расстояния», – говорится в письме активистов в вышеназванные ведомства.





В минувший четверг представители общественности обращались в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и просили принять меры «по ликвидации выявленных нарушений».





«Все необходимые меры принимаются. Были направлены заявки на отбор проб для лабораторных исследований. Визуально ничего определить невозможно. <…> Есть понятие аварийной ситуации, аварийного выброса. Если там аварийная ситуация, в законодательстве четко прописано, что предприятие должно сообщить об этом всем – нам, органу по ЧС. Сокрытие такой информации – это уголовно наказуемое деяние. Поверьте, специалисты предприятия об этом прекрасно знают», – сказал заместитель начальника облкомитета Сергей Шилинчук.





В связи с возникшей ситуацией «Брестская газета» отправила запрос в пресс-службу ООО «АйПауэр». В своем письме мы попросили пояснить, может ли предприятие в режиме пусконаладки работать в ночное время, а также ответить на вопрос, что за дым активисты сняли на видео.

На первый вопрос нам ответили, что в связи «с проведением донастройки оборудования, работа на участках, технологические процессы на которых необходимо вести непрерывно на протяжении длительного времени, может происходить также и в пределах указанного Вами временного отрезка». Мы спрашивали про ночное время.





Вопрос о происхождении черного дыма над заводом остался без ответа.









Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года, еще позже – в начале 2019 года.





По официальной информации, аккумуляторный завод «АйПауэр» сейчас работает в режиме пусконаладки. Активисты, которые выступают против такого предприятия рядом с Брестом, заявляют, что это не пусконаладочные работы, а полноценный производственный процесс. С 3 мая они несут дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией.



