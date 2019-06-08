



Проверка показала, что второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян получил в этом вузе в июне 2017 года диплом по специальности "летная эксплуатация летательных аппаратов" с присвоением квалификации пилота, хотя ЮУрГУ не имел сертификата авиационного учебного центра и утвержденной "Росавиацией" программы подготовки, пишет газета.





Прокуроры выявили еще 64 пилотов, получивших свидетельства об окончании ЮУрГУ, материалы об этом направлены в "Росавиацию", которая по результатам проверки начала аннулировать выданные ранее свидетельства пилотов, указывается в материале. Сами пилоты пытались через суд обжаловать данные решения, ссылаясь на то, что обучение проходило на тренажерах и самолетах авиакомпании "Челавиа" и созданного на ее базе частного Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).





Иски пилотов суды отклоняли, указывая на отсутствие необходимых образовательных сертификатов как у ЮУрГУ, так и у "Челавиа" и ЧЛУГА. Кроме того, по сведениям "Коммерсанта", обучение многих пилотов оформлялось как переподготовка и стажировка, но никаких полученных ранее свидетельств авиаперсонала они не имели, следовательно, не могли и переучиваться.





Издание также указывает, что в 2017 году "Росавиация" начала отзывать свидетельства пилотов ЮУрГУ, поскольку с августа 2016 года у учебного заведения не было сертификата авиационного учебного центра. В сентябре 2017 года суд в Копейске по иску челябинского транспортного прокурора признал деятельность ЧЛУГА по обучению пилотов незаконной. 32 выпускника 2017 года остались без дипломов.





В настоящее время Центральный районный суд Челябинска рассматривает иски транспортного прокурора, требующего признать незаконной деятельность ЮУрГУ по обучению пилотов и признать уже выданные свидетельства недействительными. По данным газеты, дипломов могут лишиться 103 выпускника. Между тем директор ЧЛУГА Александр Матусевич сообщил, что за все годы существования программы обучение прошли около 300 человек.





На сайте ЮУрГУ указывается, что аэрокосмический факультет в 2011/2012 учебном году начал подготовку пилотов по программе среднего профессионального образования. Получить эту специальность, по этой информации, можно было параллельно с получением высшего образования.









В июле 2014 года университет сообщил о получении дипломов первыми семью выпускниками. Будущих пилотов экзаменовал лично замглавы "Росавиации" Олег Сторчевой, все выпускники защитились на "отлично", указывается далее. Кроме того, в сообщении отмечается, что "комплексный курс подготовки пилотов коммерческой авиации" утвержден в "Росавиации".





11 февраля 2018 года самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел авиакатастрофу в Подмосковье. Следствие установило, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледеневших при наборе высоты. После получения неверных данных о падении скорости командир экипажа разогнал самолет, переведя его в пикирование, после чего произошло столкновение с землей.





В результате погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В конце мая того же года "Росавиация" аннулировала сертификат авиаперевозчика после того как он не исправил в срок установленные нарушения в работе.















