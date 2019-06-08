Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY





Число пострадавших на рабочем месте за 2018 год выросло во всех регионах. Наибольшее количество несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, произошло в организациях Минской области — 375. Ниже всего этот показатель в Витебской области — 200 случаев.





Среди пострадавших на производстве в 2018 году 1566 мужчин (77,5%) и 454 женщины (22,5%), в 2017 году — 1296 и 393 соответственно.





Чаще всего получают травмы на работе в промышленности (634 случаев в прошлом году), а также те, кто занят в растениеводстве, животноводстве и охотой (401) и в строительстве (25).





По данным Белстата, в 2018 году из-за травматизма на производстве потеряно 73,2 тыс. человеко-дней (в 2017 году — 64,3). «Белгосстрах» сообщает, что в 2018 году выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили свыше 113,4 млн рублей (в 2017 году — 99,1 млн рублей).





«Анализ производственного травматизма показывает, что наиболее часто гибнут на производстве работники, имеющие стаж работы по профессии менее 5 лет, при этом почти каждый четвертый погибший на момент травмирования имел стаж работы по специальности менее 1 года», — уточняют в Минтруда.





В 2018 году чаще всего получали травмы на производстве водители автомобилей, слесари и трактористы — 179, 148 и 95 человек.





В ведомстве отмечают, что снизить травматизм на рабочем месте можно за счет мер экономического характера.





«Дальнейшим резервом снижения уровня производственного травматизма являются совершенствование механизма стимулирования (в первую очередь — экономического характера) работодателей к исполнению своих обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, принятию мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины в организациях, а также повышению эффективности контроля за ее соблюдением», — поясняют в Минтруда.





В этой ситуации власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве. Одно из предложений — не выплачивать их, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.





«Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — отмечала ранее министр труда Ирина Костевич.









Среди предложений — скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. «Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховые выплаты, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении», — добавила министр. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма — в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.



